Здравствуйте Нужно подредактировать дизайн или найти и отредактировать шаблон для сайта знакомств (скрипт Dating Pro) + Для программиста: Прикрутить СМС биллинг (SMSDostup, SMSCoiin или A1) Активация аккаунта отправкой СМС (как ...
Дизайн темы WordPress
Изменить дизайн темы WordPress в соответствии с тематикой сайта (скрин) – логотип, шапка, favicon, меню, футер, иконка rss.
Скрин темы приложен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно скопировать тему под Drupal 6 есть live demo http://osc.template-help.com/drupal_27134/ Цена 200 руб.Завершен15 лет назад
- $500
Есть файл с описанием возможностей CMS, а также старая панель управления CMS Нужно нарисовать всевозможные разделы управления CMS - макеты каждой страницы управления в админ панели. Уважаемые дизайнеры, указывайте ссылку на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн сайта компании регионального системного интегратор, по сути это просто сайт визитка, один тип страниц, на главной новости плюс несколько разделов на одном уровне.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть интернет-магазин http://models-hobby.com. Ему нужно нарисовать шапку по образу и подобию сайта http://diorama.ru т.е. в ТАКОМ ЖЕ стиле Т.е. с тем же содержанием - едущий игрушечный танк, солдатики, кисти, краски на столе, но танк ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Требования к дизайну: - полный минимализм - минимум графики (лого и иконки к надписям: комментариям редактировать и тп) - лого рисовать не нужно Всего рисовать одну ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $70
Нужен дизайн для сайта www.rino4ka.ru Полное описание после выбора исполнителя.Завершен15 лет назад
Нужны дизайн для сайта по перевозкам, движок danneo http://pereedem.kiev.ua/index.php?dn=info&pa=about дизайн простой scc, очень срочно!!!!!!Закрыт15 лет назад
Нужно сделать дизайн в стиле данного сайта - formspring.me/ Только так, чтобы не было похоже, что дизайн тупо украден. Стиль выдержать главное, но чтобы не было копии. Ваши предложения. Оплата ЯД. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Тамада, свадьба, юбилей, корпоратив, ведущий… организация праздников. Сделать яркий, веселый дизайн для сайта.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад