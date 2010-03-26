Сайт знакомств - дизайн и СМС биллинг.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки149 просмотров

Здравствуйте

Нужно подредактировать дизайн или найти и отредактировать шаблон для сайта знакомств (скрипт Dating Pro)

+ Для программиста: Прикрутить СМС биллинг (SMSDostup, SMSCoiin или A1)

Активация аккаунта отправкой СМС (как на Одноклассниках)

15 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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