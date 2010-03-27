Установить на сайт с Danneo CMS шаблон оформления

Есть интернет-магазин http://models-hobby.com. Ему нужно нарисовать шапку по образу и подобию сайта http://diorama.ru т.е. в ТАКОМ ЖЕ стиле Т.е. с тем же содержанием - едущий игрушечный танк, солдатики, кисти, краски на столе, но танк ...