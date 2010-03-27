Приватный проект для sir95

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка133 просмотра

Нужно установить движок и разработать дизайн сайта + установить модули которые я скажу.

Только для sir95, остальных просьба не беспокоить.

15 лет назад
nikolay1982
Николай 
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sir95
Саня 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sir95
Саня 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад