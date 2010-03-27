Дизайн мужского журнала

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Закрыт18 заявок274 просмотра

Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru.

Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера.

Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768.

Пустой графики на пол-страницы быть не должно.

Главное меню 6 пунктов. Предусмотреть возможность добавления еще 2-3 пунктов меню.

Главная страница с анонсами статей.

Оформить комментарии к статьям, возможность голосовать за статьи и за комментарии, теги у статей, формы (регистрация, логин, вспомнить пароль).

В сверстанном виде должны быть предоставлены главная страница, страница со статьей и комментариями, страница с формой регистрации.

15 лет назад
maxpower
Максим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Little15
44 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$340
7 дней

Заявки фрилансеров

Little15
44 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад