Дизайн мужского журнала

Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru.

Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера.

Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768.

Пустой графики на пол-страницы быть не должно.

Главное меню 6 пунктов. Предусмотреть возможность добавления еще 2-3 пунктов меню.

Главная страница с анонсами статей.

Оформить комментарии к статьям, возможность голосовать за статьи и за комментарии, теги у статей, формы (регистрация, логин, вспомнить пароль).

В сверстанном виде должны быть предоставлены главная страница, страница со статьей и комментариями, страница с формой регистрации.