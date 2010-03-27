Нужен полный редизайт, верстка и адаптация сайта развлечений и отдыха в Израиле www.isranetclub.com Желательно по новым технологиям с использованием Ajax Также доработка сайта как социальная сеть со всеми возможностями
Дизайн мужского журнала
Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru.
Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера.
Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768.
Пустой графики на пол-страницы быть не должно.
Главное меню 6 пунктов. Предусмотреть возможность добавления еще 2-3 пунктов меню.
Главная страница с анонсами статей.
Оформить комментарии к статьям, возможность голосовать за статьи и за комментарии, теги у статей, формы (регистрация, логин, вспомнить пароль).
В сверстанном виде должны быть предоставлены главная страница, страница со статьей и комментариями, страница с формой регистрации.
Выбранный исполнитель
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