Нужен дизайн

Нужно сделать дизайн в каталоге предприятий. Т.е когда добавляется фирма то она получает личную страницу пример http://ukr-firma.com/company/89 Нужно сделать дизайн красивее т.е правая колонка где баннеры ее убрать она там не нужна. На личной странице предприятия т.е тут http://ukr-firma.com/company/89 сделать вывод с лева меню и по центру вывод О компании, товары, объявления, новости и ключевые слова. Сейчас выведено слишком много. Хочется дизайн чтоб большие буквы на белом фоне в общем хочу вот такой http://stool.net.ua/catalog/7/531.html только нужно его применить для моего сайта. Кто сможет такое сделать???? Обязательно цены пишите. Да и еще обязательно на такой странице контакты должны быть видны сразу.