Нужен красивый шаблон для dle движка (аля старая бумага). Тематика: путешествия, путеводители. Нужно сделать в винтажном стили. Не забываем, а том, чтобы он не сильно был загружен. Версия движка 8.5 UTF
Требуется сделать одну страницу из двух
Требуется сделать одну страницу из двух
есть база страницы, т.е стили, лого и тд, требуется в середину добавить материал из второй страницы на основе наших рабочих стилях + потребуется использование java или аякса
Заявки фрилансеров
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