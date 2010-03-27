Красивый шаблон для движка DLE

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Закрыт8 заявок173 просмотра

Нужен красивый шаблон для dle движка (аля старая бумага). Тематика: путешествия, путеводители.

Нужно сделать в винтажном стили. Не забываем, а том, чтобы он не сильно был загружен.

Версия движка 8.5 UTF

DLE
15 лет назад
MSBrabus
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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