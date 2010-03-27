Красивый шаблон для движка DLE

Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru. Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера. Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768. Пустой графики на пол-страницы быть ...