Каталог верхней женской одежды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки292 просмотра

Для сайта http://brillare.ru/ требуется дизайн сайта под СМS Joomla. Предполагается создание сайта каталога товаров: вроде галереи - 4-5 картинок с товаром в каждом ряду. Основная идея компоновки элементов - как на сайте http://electrastyle.ru/

1. Дизайн под резиновый шаблон (то есть, растягивается на всю страницу, а не колонкой)

2. Основные цвета: черный, золотой

3. Фон черный. Шапка, колонка и основное поле не обязательно сливаются с фоном

4. Должно быть:

а) Шапка с логотипом - "Brillare®" и ограненным бриллиантом (стиль шрифта: Times New Roman; размер шрифта и бриллианта - на усмотрение дизайнера).

б) Левая колонка под форму входа, меню и анонс новостей

в) Верхнее меню (между шапкой и основным полем)

г) Основное поле (где будет представлен товар в картинках)

5. Цвет (оттенок золота), размер, стиль текста на сайте - на усмотрение дизайнера

6. Из дизайна старого сайта не брать ничего кроме идеи черно-золотого оформления

7. Строгий дизайн (без излишков), но со вкусом

Joomla
15 лет назад
shabashim
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LoG_DoG
Петя 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$45
2 дня
Качественно и быстро работа была выполнена до срочно. В процессе работы перебрали несколько вариантов и нашли оптимальный.

Заявки фрилансеров

LoG_DoG
Петя 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн мужского журнала

    Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru. Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера. Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768. Пустой графики на пол-страницы быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен полный редизайн, верстка и доработка сайта

    Нужен полный редизайт, верстка и адаптация сайта развлечений и отдыха в Израиле www.isranetclub.com Желательно по новым технологиям с использованием Ajax Также доработка сайта как социальная сеть со всеми возможностями

    AJAX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $80

    Конкурс на выбор исполнителя макета главной страницы для интернет-магазина. Нужно предложить вариант главной страницы, также потом после выбора исполнителя доделать страницу с товаром и с страницу с товарами. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для sir95

    $50

    Нужно установить движок и разработать дизайн сайта + установить модули которые я скажу. Только для sir95, остальных просьба не беспокоить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн темы WordPress

    $50

    Изменить дизайн темы WordPress в соответствии с тематикой сайта (скрин) – логотип, шапка, favicon, меню, футер, иконка rss. Скрин темы приложен.

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт знакомств - дизайн и СМС биллинг.

    $100

    Здравствуйте Нужно подредактировать дизайн или найти и отредактировать шаблон для сайта знакомств (скрипт Dating Pro) + Для программиста: Прикрутить СМС биллинг (SMSDostup, SMSCoiin или A1) Активация аккаунта отправкой СМС (как ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн интерфейса зоны управления CMS

    $500

    Есть файл с описанием возможностей CMS, а также старая панель управления CMS Нужно нарисовать всевозможные разделы управления CMS - макеты каждой страницы управления в админ панели. Уважаемые дизайнеры, указывайте ссылку на ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад