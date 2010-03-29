Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru. Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера. Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768. Пустой графики на пол-страницы быть ...
Каталог верхней женской одежды
Для сайта http://brillare.ru/ требуется дизайн сайта под СМS Joomla. Предполагается создание сайта каталога товаров: вроде галереи - 4-5 картинок с товаром в каждом ряду. Основная идея компоновки элементов - как на сайте http://electrastyle.ru/
1. Дизайн под резиновый шаблон (то есть, растягивается на всю страницу, а не колонкой)
2. Основные цвета: черный, золотой
3. Фон черный. Шапка, колонка и основное поле не обязательно сливаются с фоном
4. Должно быть:
а) Шапка с логотипом - "Brillare®" и ограненным бриллиантом (стиль шрифта: Times New Roman; размер шрифта и бриллианта - на усмотрение дизайнера).
б) Левая колонка под форму входа, меню и анонс новостей
в) Верхнее меню (между шапкой и основным полем)
г) Основное поле (где будет представлен товар в картинках)
5. Цвет (оттенок золота), размер, стиль текста на сайте - на усмотрение дизайнера
6. Из дизайна старого сайта не брать ничего кроме идеи черно-золотого оформления
7. Строгий дизайн (без излишков), но со вкусом
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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