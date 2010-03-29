Каталог верхней женской одежды

Для сайта http://brillare.ru/ требуется дизайн сайта под СМS Joomla. Предполагается создание сайта каталога товаров: вроде галереи - 4-5 картинок с товаром в каждом ряду. Основная идея компоновки элементов - как на сайте http://electrastyle.ru/

1. Дизайн под резиновый шаблон (то есть, растягивается на всю страницу, а не колонкой)

2. Основные цвета: черный, золотой

3. Фон черный. Шапка, колонка и основное поле не обязательно сливаются с фоном

4. Должно быть:

а) Шапка с логотипом - "Brillare®" и ограненным бриллиантом (стиль шрифта: Times New Roman; размер шрифта и бриллианта - на усмотрение дизайнера).

б) Левая колонка под форму входа, меню и анонс новостей

в) Верхнее меню (между шапкой и основным полем)

г) Основное поле (где будет представлен товар в картинках)

5. Цвет (оттенок золота), размер, стиль текста на сайте - на усмотрение дизайнера

6. Из дизайна старого сайта не брать ничего кроме идеи черно-золотого оформления

7. Строгий дизайн (без излишков), но со вкусом