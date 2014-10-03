Сделать дизайн и верстку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок295 просмотров

Небольшой сайт для учебного центра Азимут

azimutcenter.ru

Основная идея (если поможет)- "мы знаем путь"

15 лет назад
TheSim
Семен 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$90
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется сделать одну страницу из двух

    $20

    Требуется сделать одну страницу из двух есть база страницы, т.е стили, лого и тд, требуется в середину добавить материал из второй страницы на основе наших рабочих стилях + потребуется использование java или аякса

    Java
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивый шаблон для движка DLE

    Нужен красивый шаблон для dle движка (аля старая бумага). Тематика: путешествия, путеводители. Нужно сделать в винтажном стили. Не забываем, а том, чтобы он не сильно был загружен. Версия движка 8.5 UTF

    DLE
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог верхней женской одежды

    $50

    Для сайта http://brillare.ru/ требуется дизайн сайта под СМS Joomla. Предполагается создание сайта каталога товаров: вроде галереи - 4-5 картинок с товаром в каждом ряду. Основная идея компоновки элементов - как на сайте http://electrastyle.ru/ ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн мужского журнала

    Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru. Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера. Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768. Пустой графики на пол-страницы быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен полный редизайн, верстка и доработка сайта

    Нужен полный редизайт, верстка и адаптация сайта развлечений и отдыха в Израиле www.isranetclub.com Желательно по новым технологиям с использованием Ajax Также доработка сайта как социальная сеть со всеми возможностями

    AJAX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $80

    Конкурс на выбор исполнителя макета главной страницы для интернет-магазина. Нужно предложить вариант главной страницы, также потом после выбора исполнителя доделать страницу с товаром и с страницу с товарами. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для sir95

    $50

    Нужно установить движок и разработать дизайн сайта + установить модули которые я скажу. Только для sir95, остальных просьба не беспокоить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн темы WordPress

    $50

    Изменить дизайн темы WordPress в соответствии с тематикой сайта (скрин) – логотип, шапка, favicon, меню, футер, иконка rss. Скрин темы приложен.

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад