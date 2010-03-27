Нужно сделать дизайн в каталоге предприятий. Т.е когда добавляется фирма то она получает личную страницу пример http://ukr-firma.com/company/89 Нужно сделать дизайн красивее т.е правая колонка где баннеры ее убрать она там не нужна. На ...
Изменение компонентов дизайна сайта
Необходимо поменять сезонную тему оформления сайта, переделать логотип в GIF формат (требуется прозрачный фон), замена отдельных элементов дизайна. В общем "редизайн".
Жду ваших предложений.
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