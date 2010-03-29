Нужен дизайн к интернет-магазину на WebAsyst Shop-Script. Яркий дизайн, на подобии сайта www.intimmag.ru Чтоб справа так же менялись при каждой загрузке страницы "товары со скидкой" появлялись новые Адрес будущего магазина www.feromonoff.ru/s
Дизайн для интернет магазина
Требуется сделать дизайн сайта для интернет магазина,
сделать дизайн только в Фотошопе без верстки.
Тематика магазина - электроника, бытовая техника.
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