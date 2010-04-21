Дизайн сайта, коттеджный поселок.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка1546 просмотров
#1$150

Здравствуйте!

ВАЖНО! работы принимаются до вечера четверга (1 апреля 2010)

Нужен дизайн сайта для коттеджного поселка.

Старый сайт: http://snegiri.tomsk.ru/ - сайт актульный и рабочий, просто фирменный стиль изменился и нужен новый дизайн.

Требования к дизайну, а точнее даже в основном к шапке сайта:

1) Светлый, сочные цвета

2) Сосновый лес. Именно сосновый, никакие другие деревья не катят. Т.к. поселок именно в сосновом лесу.

3) Нужно использовать изображение коттеджа + можно машинку поставить, можно и не один коттедж, в общем смотрите сами.

4) Воду в любых проявлениях в шапке не использовать (озера/реки ит.д.) - т.к. нет их в поселке.

5) Можно использовать например опушку леса, на краю которой стоить коттеджик....

6) Красивое и стильное меню - вертикальное

7) Если например вы сделаете красивую шапку, поверх этого изображения можно попробовать поместить хвойную веточку и посадить на неё снегиря.

Когда мы спросили заказчика, покажите работы которые вам нравятся, нам дали ссылки на два сайта(в аттаче):

1.jpg - тут нравится что он такой красивый и есть все что надо

2.jpg - тут нравится что в шапке большой красивый снегирь (хотя я не понимаю чем этот дизайн может нравится)

Так же учитывайте, что потом ещё в шапке сайта предстоит делать Flash анимацию, так что постарайтесть что в вашем дизайне было что анимировть :)

Лого в аттаче

По ссылке ниже, реальные проекты коттеджей, которые будут в этом поселке, если хотите использовать и считаете что они нормально подойдут для дизайна - можете использовать:

http://depositfiles.com/files/0isuferqm

http://rapidshare.com/files/369436313/gfx.rar.html

15 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
#1
Сделал хороший дизайн, качественно реализовал пожелания заказчика. С удовольствием обращусь повторно.
Отличный заказчик, всегда приятно работать с такими людьми. Никаких нареканий нету. Надеюсь на сотрудничество

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
#1

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