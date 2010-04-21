Нужен дизайн к интернет-магазину на WebAsyst Shop-Script. Яркий дизайн, на подобии сайта www.intimmag.ru Чтоб справа так же менялись при каждой загрузке страницы "товары со скидкой" появлялись новые Адрес будущего магазина www.feromonoff.ru/s
Дизайн сайта, коттеджный поселок.
Здравствуйте!
ВАЖНО! работы принимаются до вечера четверга (1 апреля 2010)
Нужен дизайн сайта для коттеджного поселка.
Старый сайт: http://snegiri.tomsk.ru/ - сайт актульный и рабочий, просто фирменный стиль изменился и нужен новый дизайн.
Требования к дизайну, а точнее даже в основном к шапке сайта:
1) Светлый, сочные цвета
2) Сосновый лес. Именно сосновый, никакие другие деревья не катят. Т.к. поселок именно в сосновом лесу.
3) Нужно использовать изображение коттеджа + можно машинку поставить, можно и не один коттедж, в общем смотрите сами.
4) Воду в любых проявлениях в шапке не использовать (озера/реки ит.д.) - т.к. нет их в поселке.
5) Можно использовать например опушку леса, на краю которой стоить коттеджик....
6) Красивое и стильное меню - вертикальное
7) Если например вы сделаете красивую шапку, поверх этого изображения можно попробовать поместить хвойную веточку и посадить на неё снегиря.
Когда мы спросили заказчика, покажите работы которые вам нравятся, нам дали ссылки на два сайта(в аттаче):
1.jpg - тут нравится что он такой красивый и есть все что надо
2.jpg - тут нравится что в шапке большой красивый снегирь (хотя я не понимаю чем этот дизайн может нравится)
Так же учитывайте, что потом ещё в шапке сайта предстоит делать Flash анимацию, так что постарайтесть что в вашем дизайне было что анимировть :)
Лого в аттаче
По ссылке ниже, реальные проекты коттеджей, которые будут в этом поселке, если хотите использовать и считаете что они нормально подойдут для дизайна - можете использовать:
http://depositfiles.com/files/0isuferqm
Победитель конкурса
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