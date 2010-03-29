Нужен дизайн к интернет-магазину на WebAsyst Shop-Script. Яркий дизайн, на подобии сайта www.intimmag.ru Чтоб справа так же менялись при каждой загрузке страницы "товары со скидкой" появлялись новые Адрес будущего магазина www.feromonoff.ru/s
Дизайн профиля пользователя соцсети
Необходимо разработать дизайн пользовательских профилей соцсети (если работа удовлетворит в полной мере – разрабтка дизайна для всех страниц соцсети). Основные требования к дизайну:
• Грамотное юзабилити
• Чистота
• Функциональность
• Утилитарность
Красиво – это не когда много больших фоновых изображений – это когда приятно и удобно пользоваться.
Вы должны знать, что такое юзабилити (умения расставлять кнопочки недостаточно), и иметь представление о пользовательской оптимизации. Если у вас есть похожие работы в портфолио – это первое, что стоит мне показать.
В приложении скетч первой страницы профиля (это приблизительный черновой набросок) необходимый для того, чтобы сравнить предложения, поэтому пожалуйста указывайте срок/стоимость согласно отрисовки этой одной страницы (рисовать её не требуется). Если у вас есть предложения и/или решения относительно юзабилити страницы, например, ошибки, сделанные на эскизе – можете указать, вам будет дополнительный плюс.
Не лишним будет указать проекты, над которыми вы работали и которые прямо или косвенно относятся к задаче.
Схема работы предполагается такая: отрисовка большинства страниц по эскизам (прототипам), разработка user-friendly интерфейса. Оплата предпочтительна по безналу по официальному договору (готов рассмотреть и другие варианты, если результат будет того стоить) или через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Надо нарисовать и сверстать дизайн для SE. Предлагайте Ваши цены и сроки. Т3 пришлю картинкой :)Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать дизайн сайта для интернет магазина, сделать дизайн только в Фотошопе без верстки. Тематика магазина - электроника, бытовая техника.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен дизайн главной, страница с тарифами. В поле зрения должны находится основная идея и преимущества, краткое описание, ссылка/кнопка для заказа, ниже - информация для партнеров и т.д. Остальные подробности по IM. Различные ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется дизайн и верстка для интернет-магазина по продаже телевизоров. Дизайн должен быть простой. В шапке должны быть указаны телефоны. За более подробной информацией, пишите в личку.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо поменять сезонную тему оформления сайта, переделать логотип в GIF формат (требуется прозрачный фон), замена отдельных элементов дизайна. В общем "редизайн". Жду ваших предложений.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать дизайн в каталоге предприятий. Т.е когда добавляется фирма то она получает личную страницу пример http://ukr-firma.com/company/89 Нужно сделать дизайн красивее т.е правая колонка где баннеры ее убрать она там не нужна. На ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Небольшой сайт для учебного центра Азимут azimutcenter.ru Основная идея (если поможет)- "мы знаем путь"Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Требуется сделать одну страницу из двух есть база страницы, т.е стили, лого и тд, требуется в середину добавить материал из второй страницы на основе наших рабочих стилях + потребуется использование java или аяксаДизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен красивый шаблон для dle движка (аля старая бумага). Тематика: путешествия, путеводители. Нужно сделать в винтажном стили. Не забываем, а том, чтобы он не сильно был загружен. Версия движка 8.5 UTFДизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад