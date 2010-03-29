Дизайн профиля пользователя соцсети

Необходимо разработать дизайн пользовательских профилей соцсети (если работа удовлетворит в полной мере – разрабтка дизайна для всех страниц соцсети). Основные требования к дизайну:

• Грамотное юзабилити

• Чистота

• Функциональность

• Утилитарность

Красиво – это не когда много больших фоновых изображений – это когда приятно и удобно пользоваться.

Вы должны знать, что такое юзабилити (умения расставлять кнопочки недостаточно), и иметь представление о пользовательской оптимизации. Если у вас есть похожие работы в портфолио – это первое, что стоит мне показать.

В приложении скетч первой страницы профиля (это приблизительный черновой набросок) необходимый для того, чтобы сравнить предложения, поэтому пожалуйста указывайте срок/стоимость согласно отрисовки этой одной страницы (рисовать её не требуется). Если у вас есть предложения и/или решения относительно юзабилити страницы, например, ошибки, сделанные на эскизе – можете указать, вам будет дополнительный плюс.

Не лишним будет указать проекты, над которыми вы работали и которые прямо или косвенно относятся к задаче.

Схема работы предполагается такая: отрисовка большинства страниц по эскизам (прототипам), разработка user-friendly интерфейса. Оплата предпочтительна по безналу по официальному договору (готов рассмотреть и другие варианты, если результат будет того стоить) или через безопасную сделку.