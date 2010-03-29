Нужен дизайн к интернет-магазину на WebAsyst Shop-Script. Яркий дизайн, на подобии сайта www.intimmag.ru Чтоб справа так же менялись при каждой загрузке страницы "товары со скидкой" появлялись новые Адрес будущего магазина www.feromonoff.ru/s
Доработать шаблон МТ (Бела)
Нужно доработать шаблон (не флеш) monstertemplates! (см.файл)
-меняем картинки под тематику: Черногория
картинки должны содержать виды пляжа, ресторана,и дома
(фотографии ресторана, пляжа и дома под красной черепичной крышей)
(можно попробовать в виде коллажа сделать)
Комплекс " Bela Lada"
Пункты меню:
Главная, Вилла Белла Ладжа, Квартира Премиум класса, О компании
Жду конкретных предложений по цене и срокам!
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