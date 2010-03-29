Доработать шаблон МТ (Бела)

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Нужно доработать шаблон (не флеш) monstertemplates! (см.файл)

-меняем картинки под тематику: Черногория

картинки должны содержать виды пляжа, ресторана,и дома

(фотографии ресторана, пляжа и дома под красной черепичной крышей)

(можно попробовать в виде коллажа сделать)

Комплекс " Bela Lada"

Пункты меню:

Главная, Вилла Белла Ладжа, Квартира Премиум класса, О компании

Жду конкретных предложений по цене и срокам!

15 лет назад
Kelend
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Sansa
42 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
ArtGugi
32 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Sansa
42 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
ArtGugi
32 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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