Дизайн для личного блога

Как же я пожалел, что вообще связался с данным фрилансером. Поначалу было все хорошо, и цена приемлимая и заявленные сроки 5 дней. Но потом мне приходилось с криками, матами и т.д. выбивать из него хоть какую то работу, причем получал от него ответы вида: "Что ты строишь из себя начальника" и т.д. и т.п. В итоге, уже прошло более двух недель, и я смог выбить из него далеко не конечный вариант дизайна, а это только половина всей работы, а также каждый день испорченное настроение и нервы. Мой совет: если и соберетесь с ним работать (но я бы этого не делал), то не давайте никаких предоплат. В своем случае я заплатил предоплату в 50%, и сейчас об этом очень жалею, лучше бы я их отдал фрилансерам, которые действительно умеют и хотят работать.