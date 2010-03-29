Дизайн для личного блога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок228 просмотров

Требуется нарисовать дизайн для личного блога. В блоге будет содержаться информация о различных рецептах алкогольных и безалкогольных коктейлей.

Блог будет на движке Wordpress. Потом необходимо будет сверстать шаблон.

Очень приветствуются креативные идеи :)

WordPress
15 лет назад
mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад
$25
1 день
Как же я пожалел, что вообще связался с данным фрилансером. Поначалу было все хорошо, и цена приемлимая и заявленные сроки 5 дней. Но потом мне приходилось с криками, матами и т.д. выбивать из него хоть какую то работу, причем получал от него ответы вида: "Что ты строишь из себя начальника" и т.д. и т.п. В итоге, уже прошло более двух недель, и я смог выбить из него далеко не конечный вариант дизайна, а это только половина всей работы, а также каждый день испорченное настроение и нервы. Мой совет: если и соберетесь с ним работать (но я бы этого не делал), то не давайте никаких предоплат. В своем случае я заплатил предоплату в 50%, и сейчас об этом очень жалею, лучше бы я их отдал фрилансерам, которые действительно умеют и хотят работать.

Заявки фрилансеров

anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад

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