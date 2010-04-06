Редизайн темы WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок170 просмотров

Изменить дизайн темы WordPress в соответствии с тематикой сайта (скрин) – логотип, шапка, favicon, меню, иконка rss.

Скрин темы приложен.

Все элементы дизайна встроены, в теме ничего менять не надо, только перерисовать. Навыков верстки практически не требуется.

WordPress
15 лет назад
dassa1
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

DesignFNV
Николай 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
3 дня
Все сделано в срок, быстро, качественно и очень красиво! Учтены все пожелания, с человеком просто приятно работать. Никогда не пропадает из виду, постоянно на связи, что большой плюс! Рекомендую всем. Николай, профессионал своего дела!
Работой с Александром остался доволен! Были поставлены детальные требования, что намного облегчает работу! С оплатой все точно и в срок!

Заявки фрилансеров

DesignFNV
Николай 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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