Срочно нужно изменить 4 готовых шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок259 просмотров

Нужен хороший дизайнер чтобы изменить немного готовые шаблоны.

Редезайн шапки под названия сайтов, и ещё нескольких элементов.

Шаблоны беру отсюда: http://www.casinotemplates.org/

Бюджет 5$ за сайт

15 лет назад
maxim79
Petrov 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Rogatiy
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отлично справился, креативно и быстро.

Заявки фрилансеров

Rogatiy
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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