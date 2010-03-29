На выходе нужно полноценное ТЗ для дизайнера.
Дизайн для WP
Блог студии красоты но ориентацией на продажу косметологических средств и программ обучения.
Нарисовать дизайн и сверстать.
В блоге содержится, о компании программы обучения статьи, и плагин интернет магазина комментарии, последние добавленные статьи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн для личного блога. В блоге будет содержаться информация о различных рецептах алкогольных и безалкогольных коктейлей. Блог будет на движке Wordpress. Потом необходимо будет сверстать шаблон. Очень ...Закрыт15 лет назад
- $100
Изменить дизайн темы WordPress в соответствии с тематикой сайта (скрин) – логотип, шапка, favicon, меню, иконка rss. Скрин темы приложен. Все элементы дизайна встроены, в теме ничего менять не надо, только перерисовать. ...Завершен15 лет назад
- $150
Необходимо сверстать шаблон сайта для shop-scriptЗавершен15 лет назад
Нужно доработать шаблон (не флеш) monstertemplates! (см.файл) -меняем картинки под тематику: Черногория картинки должны содержать виды пляжа, ресторана,и дома (фотографии ресторана, пляжа и дома под красной черепичной крышей) (можно ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен дизайн и верска с утановкой Joomla на сервере. Сайт по продаже светодиодов.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $60
Для сайта http://intelvest-legal.ru/ надо разместить в шапке между лого и телефоном что-то вроде баннера, но чтобы он не выделялся сильно по дизайну (в общем использовать пустое прострранство), места другого особо уже ...Завершен15 лет назад
- $300
Нужен молодежный сайт. Весёлое, светлое оформление. Верстка кроссбраузерная.Завершен15 лет назад
- $150
Здравствуйте! ВАЖНО! работы принимаются до вечера четверга (1 апреля 2010) Нужен дизайн сайта для коттеджного поселка. Старый сайт: http://snegiri.tomsk.ru/ - сайт актульный и рабочий, просто фирменный стиль изменился ...Завершен15 лет назад
Необходимо разработать дизайн пользовательских профилей соцсети (если работа удовлетворит в полной мере – разрабтка дизайна для всех страниц соцсети). Основные требования к дизайну: • Грамотное юзабилити • Чистота • Функциональность • Утилитарность ...Закрыт15 лет назад