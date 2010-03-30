Есть работающая браузерная игра – http://mattery.com/ Надо переделать дизаин главной страницы: 1. перерисовать лого. наверное на заднем фоне лого должны быть изображения мечей, щитов... ...
С psd создать шаблон Joomla
С psd создать шаблон Joomla
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