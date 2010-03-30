Дизаин титульной страницы браузерной игры

Есть работающая браузерная игра – http://mattery.com/

Надо переделать дизаин главной страницы:

1. перерисовать лого. наверное на заднем фоне лого должны быть изображения мечей, щитов...

2. добавить не одноцветный задний фон

3. кирпичи по бокам заменить на что-нибудь более красивое. возможно – те же кирпичи-камни, но более красиво нарисованые.

4. шапка. вверху кирпичи или, например, железные декорации должны образовывать что-то типо свода, как показано на http://mattery.com/1.png

5. переделать меню из текста в кнопки. а две уже существующие кнопки переделать в такой же стиль, как кнопки меню.

6. получше разместить блок ключевых слов

Укажите пару линков на ваши лучшие работы и мэил.