Дизайн сайта эскорт-услуг

Необходимо сделать дизайн для сайта эскорт услуг девушки-индивидуалки.

Для образца достаточно дизайна главной страницы, если можете предложить еще и специфичный дизайн для остальных страниц - буду рад. Верстка дизайна необязательна, но будет приятным плюсом.

Предпочтение отдается дизайнерам, у которых есть:

- аналогичные работы

- предложения по анимации элементов

Наличие портфолио обязательно.

Очень большая просьба делать реальные предложения с конкретной стоимостью и какие в нее входят услуги. В случае хорошего предложения вполне возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.

По цветам - предпочтительно черный.

Примеры похожих сайтов:

http://www.bestrusmodel.com/

http://www.russian-dolls.ru/

http://www.vipimp.ru/

Страницы:

1. Главная

- инфо-блок "обо мне"

- инфо-блок о предоставляемых услугах

- несколько случайных фото из портфолио для ротации

2. Услуги

Просто страница с текстом. Какие-то услуги, что в них входит, какие-то

доп.услуги и т.д. можно вставить какую-нить фотку для дизайна.

3. Портфолио

здесь будут твои фотоальбомы в виде нескольких фоток их альбома и

ссылка на просмотр всего альбома

3.1. Страница просмотра альбома

здесь будет фото-галерея с увеличением фотки и листанием по фоткам

4. Клиентам

Здесь будет инфа о ценах + напр. как заказать, как

происходит оплата, "why us" и т.д.

5. Контакты

Обязательные требования:

- портфолио

- услуги

- стоимость