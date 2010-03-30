Необходимо сделать дизайн для главной страницы: www.leadercommand.ru что необходимо разместить: - описание - логотип - отзывы клиентов - клиенты - скриншоты - окошечко для видео ролика - ...
Дизайн сайта эскорт-услуг
Необходимо сделать дизайн для сайта эскорт услуг девушки-индивидуалки.
Для образца достаточно дизайна главной страницы, если можете предложить еще и специфичный дизайн для остальных страниц - буду рад. Верстка дизайна необязательна, но будет приятным плюсом.
Предпочтение отдается дизайнерам, у которых есть:
- аналогичные работы
- предложения по анимации элементов
Наличие портфолио обязательно.
Очень большая просьба делать реальные предложения с конкретной стоимостью и какие в нее входят услуги. В случае хорошего предложения вполне возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.
По цветам - предпочтительно черный.
Примеры похожих сайтов:
Страницы:
1. Главная
- инфо-блок "обо мне"
- инфо-блок о предоставляемых услугах
- несколько случайных фото из портфолио для ротации
2. Услуги
Просто страница с текстом. Какие-то услуги, что в них входит, какие-то
доп.услуги и т.д. можно вставить какую-нить фотку для дизайна.
3. Портфолио
здесь будут твои фотоальбомы в виде нескольких фоток их альбома и
ссылка на просмотр всего альбома
3.1. Страница просмотра альбома
здесь будет фото-галерея с увеличением фотки и листанием по фоткам
4. Клиентам
Здесь будет инфа о ценах + напр. как заказать, как
происходит оплата, "why us" и т.д.
5. Контакты
Обязательные требования:
- портфолио
- услуги
- стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Описание проекта в приложенииЗавершен15 лет назад
С psd создать шаблон JoomlaДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть работающая браузерная игра – http://mattery.com/ Надо переделать дизаин главной страницы: 1. перерисовать лого. наверное на заднем фоне лого должны быть изображения мечей, щитов... ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Создать дизайн для сайта http://www.iqela.ru/Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Наобходимо создать сайт, по структуре похожий на japandostavka.ruДизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2100
Дизайн сайта интернет-магазинаЗакрыт15 лет назад
Уже работающему сайту (WEBAsist) профессиональной косметики требуется 1.доработка по дизайну2.Расширить(наполнить) каталог товаров по аналогу другог существующего сайта.Завершен15 лет назад
Нужен хороший дизайнер чтобы изменить немного готовые шаблоны. Редезайн шапки под названия сайтов, и ещё нескольких элементов. Шаблоны беру отсюда: http://www.casinotemplates.org/ Бюджет 5$ за сайтЗавершен15 лет назад
Блог студии красоты но ориентацией на продажу косметологических средств и программ обучения. Нарисовать дизайн и сверстать. В блоге содержится, о компании программы обучения статьи, и плагин интернет магазина комментарии, последние добавленные ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад