Дизайн главной страницы

Необходимо сделать дизайн для главной страницы: www.leadercommand.ru

что необходимо разместить:

- описание

- логотип

- отзывы клиентов

- клиенты

- скриншоты

- окошечко для видео ролика

- кнопки скачать, купить.

параметры:

- сделать так чтобы посетитель сразу понял для чего эта программа и СКАЧАЛ программу.

- лого и оформление как в приложенном примере.

варианты работы присылать в JPG