Описание проекта в приложении
Дизайн главной страницы
Необходимо сделать дизайн для главной страницы: www.leadercommand.ru
что необходимо разместить:
- описание
- логотип
- отзывы клиентов
- клиенты
- скриншоты
- окошечко для видео ролика
- кнопки скачать, купить.
параметры:
- сделать так чтобы посетитель сразу понял для чего эта программа и СКАЧАЛ программу.
- лого и оформление как в приложенном примере.
варианты работы присылать в JPG
Заявки фрилансеров
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