Дизайн 4-х сайтов + одна страничка

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки338 просмотров

Описание проекта в приложении

15 лет назад
eko-n-tech
Лёзин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shpuntik
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$600
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

shpuntik
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад