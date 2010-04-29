Простой дизайн инет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок379 просмотров

Нужен дизайн, вот в таком стиле

www.1d.ru

1 страница, остальные различаются совсем незначительно. Без формы регистрации, без сложностей. Простой и красивый дизайн.

Есть логотип, блок-схема страниц и ТЗ (см. приложенный файл).

Сроки - 2-4 дня. Жду предложений по цене.

15 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

kanva
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
3 дня
Игорь отличный спец, очень радует
Отлично поработали! Оплата своевременно, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kanva
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад