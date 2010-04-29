Необходимо сделать дизайн для сайта эскорт услуг девушки-индивидуалки. Для образца достаточно дизайна главной страницы, если можете предложить еще и специфичный дизайн для остальных страниц - буду рад. Верстка дизайна необязательна, но будет приятным плюсом. ...
Простой дизайн инет-магазина
Нужен дизайн, вот в таком стиле
1 страница, остальные различаются совсем незначительно. Без формы регистрации, без сложностей. Простой и красивый дизайн.
Есть логотип, блок-схема страниц и ТЗ (см. приложенный файл).
Сроки - 2-4 дня. Жду предложений по цене.
Выбранный исполнитель
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