Шапка для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок244 просмотра

Требуется нарисовать шапку для сайта. В прикрепленном файле есть пример, того...как должна быть реализована.

Тематика сайта - Бизнес и финансы, а если быть точнее...банковское дело.

Желательно, что-бы макет получился ярким...

Ширина - 1400

Высота - 500

Людей без портфолио...прошу не публиковать предложения...

15 лет назад
Freedon
Фридон 
41 год
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров