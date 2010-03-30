Нужен дизайн, вот в таком стиле www.1d.ru 1 страница, остальные различаются совсем незначительно. Без формы регистрации, без сложностей. Простой и красивый дизайн. Есть логотип, блок-схема страниц и ТЗ (см. приложенный ...
Дизайн и графика для WEB
Требуется разработать дизайн шапки для форума (хотелось бы объединить шапку с навбаром форума) и все это сверстать.
Заявки фрилансеров
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