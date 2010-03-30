Создание шаблона под Bitrix

Интерисует время и стоимость! Пример шаблона: http://templates.joomlart.com/ja_teline_iii/

Важные нюансы:

1. шаблон должен быть справа налево

2. дизайн должен быть выдержан в том же стиле: шрифты, цветовые гаммы и т.д.

3. меню двух ярусное как и на примере

4. В идеале нужен такой шаблон только заточенный под bitrix и справа налево.