Создание шаблона под Bitrix

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Интерисует время и стоимость! Пример шаблона: http://templates.joomlart.com/ja_teline_iii/

Важные нюансы:

1. шаблон должен быть справа налево

2. дизайн должен быть выдержан в том же стиле: шрифты, цветовые гаммы и т.д.

3. меню двух ярусное как и на примере

4. В идеале нужен такой шаблон только заточенный под bitrix и справа налево.

15 лет назад
sergey2000
Сергей 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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