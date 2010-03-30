Дорисовать дизайн

Интерисует время и стоимость! Пример шаблона: http://templates.joomlart.com/ja_teline_iii/ Важные нюансы: 1. шаблон должен быть справа налево 2. дизайн должен быть выдержан в том же стиле: шрифты, цветовые гаммы и т.д. 3. меню ...