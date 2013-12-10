Разработка логотипа и фирменного стиля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок187 просмотров

Необходимо разработать логотип и элементы фирменного стиля для автокомпании.

Цвет к сипользованию: синий, красный, белый и черный

Предусмотреть использования на лайт боксе.

Работа очень срочная!

11 лет назад
jurcha
Юрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
37 минут назад
11 лет назад
$130
3 дня
Сотрудничество с Виктором становится предсказуемым! Каждый раз попадание в десятку, все во время и количество вариантов больше согласованного! P.S. - А как хочется срыва сроков, чтобы меня не понимали, бесили, чтобы делали плохо, киданули в конце концов))
Благодарю за очередной проект! С вами всегда интересно и продуктивно работать.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
37 минут назад
11 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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