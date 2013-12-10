Разработка логотипа и фирменного стиля

Сотрудничество с Виктором становится предсказуемым! Каждый раз попадание в десятку, все во время и количество вариантов больше согласованного! P.S. - А как хочется срыва сроков, чтобы меня не понимали, бесили, чтобы делали плохо, киданули в конце концов))