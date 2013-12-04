Создать логотип для компьютерного сервиса "Dr.Pask

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт37 заявок278 просмотров

Необходимо создать логотип для компании, которая занимается компьютерном сервисом.

Компания называется Dr.Paskal

Сайта нет

Основные направления работы:

Переустановка Windows, настройка роутера и Smart TV, снятие баннеров – вымогателей, очистка от вирусов, установка ПО и т.п.

Выездное обслуживание компаний (выездные сисадмины)

Главный посыл:

Работаем по-человечески, не обманываем клиентов, у сотрудников прямые руки. Dr. Paskal – это сервис для людей.

Сроки выполнения – до воскресенья (8.12.2013) включительно. Стоимость - 3000 рублей.

Логотип по качеству и стилю должен быть лучше, чем во вложении

11 лет назад
celevri
Никита 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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