Создать логотип для компьютерного сервиса "Dr.Pask

Необходимо создать логотип для компании, которая занимается компьютерном сервисом.

Компания называется Dr.Paskal

Сайта нет

Основные направления работы:

Переустановка Windows, настройка роутера и Smart TV, снятие баннеров – вымогателей, очистка от вирусов, установка ПО и т.п.

Выездное обслуживание компаний (выездные сисадмины)

Главный посыл:

Работаем по-человечески, не обманываем клиентов, у сотрудников прямые руки. Dr. Paskal – это сервис для людей.

Сроки выполнения – до воскресенья (8.12.2013) включительно. Стоимость - 3000 рублей.

Логотип по качеству и стилю должен быть лучше, чем во вложении