Логотип для web-студии + визитки + фирм. бланк

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок2346 просмотров
#1$160

Привет всем. Нужен логотип.

Современный стиль, яркий, запоминающийся.

название фирмы "Онлайн Продажи"

основное направление - интернет реклама, SMM, интернет маркетинг.

11 лет назад
Alvades
Иван 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Благодарю за выполненную работу. Сотрудничеством доволен. С довольно "общим" техническим заданием получили результат "то что нужно". Желаю дальнейших успехов!
Благодарю за интересный конкурс. Все замечательно. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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