Требуется отрисовать логотип в кривых и предоставить в кореле до 12-й версии. Во вложении лого в кореле же, но специалист поймет что в нем не так. Заявки рассматриваем ...
Логотип для web-студии + визитки + фирм. бланк
Привет всем. Нужен логотип.
Современный стиль, яркий, запоминающийся.
название фирмы "Онлайн Продажи"
основное направление - интернет реклама, SMM, интернет маркетинг.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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