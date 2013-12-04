Логотип для сайта по строительству

Нужно сделать логотип.

Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость.

Тематика: строительство

Критерии оценки результата:

* сделано минимум 2-3 макета, из которых можно будет выбрать;

* в логотипе используется много мелких деталей и нюансов;

* логотип должен содержать слово «СТРОЙБЮРО» большими буквами;

* значок в логотипе должен быть уникальным и запоминающимся;

* соблюдены сроки.

Требования к исполнителю:

* наличие портфолио;

* есть завершенные проекты;

* соблюдение согласованных сроков;

* доступность по Skype и электронной почте.