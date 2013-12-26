Логотип турагентства "Горячий Чемодан"

Приветствую, уважаемые фрилансеры!

Требуется разработка логотипа для турагентства "Горячий Чемодан".

Нужно обыграть изображение чемодана и показать, что он действительно горячий, т.е. он должен быть в огне или еще как то..

На логотипе обязательно должно присутствовать название турагентства, а так же нужно предусмотреть место для фразы "туристическое агентство".

Предпочитаемые цвета - яркие, сочные, летние.

Формат на выходе - cdr или ai