Нарисовать лого в растре

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок297 просмотров

Требуется нарисовать логотим в растре (корел).

цвета темные. (синиий.серый, черный).

Предоставить 5 -6 эскизов - вариантов на утверждение.

Предпочтение отдаю фрилансерам с большим количеством отзывов от заказчиков. Очень желательно если в тексте заявке вы вышлите ссылку на ваши работы по логотипам.

11 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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