Требуется нарисовать логотим в растре (корел). цвета темные. (синиий.серый, черный). Предоставить 5 -6 эскизов - вариантов на утверждение. Предпочтение отдаю фрилансерам с большим количеством отзывов от заказчиков. Очень желательно если ...
Значок и логотип для компании
Нужно создать логотип и значок компании Инплэнет. Компания создает технику - смартфоны, планшеты... В логотипе название должно быть на английском - Inplanet. Креативность приветствуется.
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