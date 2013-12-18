Привет всем)) Требуется разработать логотип и иконку (для браузера) сайта-портала для дизайнеров. На сайте есть база 3D моделей предметов, которые продаются на этом же сайте (светильники, люстры, мебель, сантехника, ...
Логотип
Нужен логотип без значка. Чисто текст, можно с модификацией
МИР ОБОРУДОВАНИЯ
Проблема в том, что название слишком длинное, плохо размещать на сайте. Сделайте его покомпактнее.
В 2 строчки врятли получится-слишком мелко.
Высота 40-50px, длинна -лучше уложится в 300-350px
1-4 цвета
Наличие красного рекомендуется
Примеры логотипов
Существующее лого
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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