Требуется нарисовать логотим в растре (корел). цвета темные. (синиий.серый, черный). Предоставить 5 -6 эскизов - вариантов на утверждение. Предпочтение отдаю фрилансерам с большим количеством отзывов от заказчиков. Очень желательно если ...
Логотип сайта-портала для дизайнеров
Привет всем))
Требуется разработать логотип и иконку (для браузера) сайта-портала для дизайнеров.
На сайте есть база 3D моделей предметов, которые продаются на этом же сайте (светильники, люстры, мебель, сантехника, предметы интерьера...), полное описание товара, схемы монтажа, рекомендации по применению, готовые решения дизайна, элементы интерьера в прорисованных идеях, форум, статьи о дизайне, архитектуре, интерьере, соц.опрос, система ЛК для посетителей, бонусы, скидки и т.д.
Сайт www.toradise.ru
Требования к логотипу:
Название "TORADISE", слоган "создателям пространства"
Необходимо использовать оригинальный шрифт.
Помимо названия и слогана должен присутствовать графический элемент, который, скорее всего будет также иконкой для браузера.
Разграничить цветом или шрифтом или тем и другим TORA и DISE.
Приветствуются черный, красный, белый, серебристый цвета.
Логотип должен быть стильным, фундаментальным, внушающим доверие.
В векторе.
Вот ссылка на некоторые логотипы известнейших компаний занимающихся подобными вещами: http://www.mebel-mr.ru/firms.html возможно что нибудь взять оттуда, хотя четких ориентиров нет, все в наших с вами руках))
Спасибо!
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