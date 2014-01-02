Логотип сайта-портала для дизайнеров

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки3601 просмотр
#1$100
#2$20

Привет всем))

Требуется разработать логотип и иконку (для браузера) сайта-портала для дизайнеров.

На сайте есть база 3D моделей предметов, которые продаются на этом же сайте (светильники, люстры, мебель, сантехника, предметы интерьера...), полное описание товара, схемы монтажа, рекомендации по применению, готовые решения дизайна, элементы интерьера в прорисованных идеях, форум, статьи о дизайне, архитектуре, интерьере, соц.опрос, система ЛК для посетителей, бонусы, скидки и т.д.

Сайт www.toradise.ru

Требования к логотипу:

Название "TORADISE", слоган "создателям пространства"

Необходимо использовать оригинальный шрифт.

Помимо названия и слогана должен присутствовать графический элемент, который, скорее всего будет также иконкой для браузера.

Разграничить цветом или шрифтом или тем и другим TORA и DISE.

Приветствуются черный, красный, белый, серебристый цвета.

Логотип должен быть стильным, фундаментальным, внушающим доверие.

В векторе.

Вот ссылка на некоторые логотипы известнейших компаний занимающихся подобными вещами: http://www.mebel-mr.ru/firms.html возможно что нибудь взять оттуда, хотя четких ориентиров нет, все в наших с вами руках))

Спасибо!

11 лет назад
vladbigcity
Алексей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Победители конкурса

runboy
Остап 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#2
Спасибо за участие, талант и оперативность, мои рекомендации! Надеюсь, будем еще сотрудничать!
Спасибо за ваш выбор. Очень приятно было работать, все быстро и оперативно. С удовольствием еще поучаствую в ваших конкурсах.
GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Талантливый исполнитель, своё интересное видение, чувство цвета и пропорции.. Заслуженное первое место! Мои рекомендации!
Справедливый, внимательный и пунктуальный заказчик. Всем советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

runboy
Остап 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#2
GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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