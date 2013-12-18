Здравствуйте, нужен качественный логотип, стиль: абстракт, минимал, предоставлю примеры.
Новый логотип интернет-магазина автоаксессуаров
Доброго времени суток.
Есть интернет-магазин автомобильных аксессуаров. Он переименовывается.
Старое название — accessoires-live.ru. Новое название — autodop.pro.
Нужно сделать новый простой и стильный логотип AUTODOP.pro (фирменное написание).
Требования такие:
1. Логотип должен хорошо смотреться на главной странице магазина (см. приложение) и, возможно, на внутренних страницах сайта.
2. Доменная зона Pro должна присутствовать в логотипе и выделяться цветом.
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