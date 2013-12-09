Логотип для компании. Фирменный стиль. Требуется лэйбл, для того чтобы клеить на автомобили, визиток, в общем лицо автостудии.
ГК "Монолит"
описание продукта: Товарный бетон ( в виде готовой смеси, доставляется в специальных машинах - автоботоносмесителях), который мы доставляем на объект заказчика и подаем специальными автоботононасосами.
Нас интересует полностью доведение проекта до ума.
Надо разработать фирменный стиль, логотип, все шаблоны для компании. Есть только название и Бриф.
Ищем талантливого гения.
Заявки фрилансеров
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