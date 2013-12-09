ГК "Монолит"

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт46 заявок408 просмотров

описание продукта: Товарный бетон ( в виде готовой смеси, доставляется в специальных машинах - автоботоносмесителях), который мы доставляем на объект заказчика и подаем специальными автоботононасосами.

Нас интересует полностью доведение проекта до ума.

Надо разработать фирменный стиль, логотип, все шаблоны для компании. Есть только название и Бриф.

Ищем талантливого гения.

11 лет назад
group_Monolit
Аня 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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