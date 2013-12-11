Новое лого для паблика ВК

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок227 просмотров

Одному кулинарному паблику ВК требуется новое лого, есть подробное ТЗ:

"Надпись - Домашние рецепты

Слева перец острый красный, в руке держит ножик.

Справа помидор зеленый, в руке держит вилку.

Внизу тыква оранжевая, в руке держит ложку.

Все овощи улыбаются." :)

Вот так выглядит сейчас лого - http://cs315927.vk.me/v315927062/992f/rc-w5nZrhGA.jpg

11 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень рад, что в качестве исполнителя выбрал Евгению. Предоставляет несколько вариантов, быстро вносит правки, картинка - лучше некуда! Настоятельно рекомендую!
Спасибо, Александр, за приятную работу! ТЗ ясно, приятен в общении, оплата своевременная!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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