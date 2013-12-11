Здравствуйте, нужен качественный логотип, стиль: абстракт, минимал, предоставлю примеры.
Новое лого для паблика ВК
Одному кулинарному паблику ВК требуется новое лого, есть подробное ТЗ:
"Надпись - Домашние рецепты
Слева перец острый красный, в руке держит ножик.
Справа помидор зеленый, в руке держит вилку.
Внизу тыква оранжевая, в руке держит ложку.
Все овощи улыбаются." :)
Вот так выглядит сейчас лого - http://cs315927.vk.me/v315927062/992f/rc-w5nZrhGA.jpg
Выбранный исполнитель
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