Персональный логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок3131 просмотр
#1$100

Всем привет!

Требуется разработать персональный логотип для меня.

Обо мне: Предприниматель, веб разработчик и блоггер.

Где будет использоваться:

- Как логотип сайта на персональном сайте (блоге)

- Как логотип компании в документах, договорах, печати и фирменном бланке организации

- Как копирайт на разработанных сайтах (заказчиков)

- Как логотип с дополнительной припиской на разработанных проектах компании. В стиле Virgin Films, Virgin Music, Virgin Airlines и так далее. То есть основное название это "Virgin", а всё остальное приписывается в зависимости от направления (тематики).

Можно использовать в логотипе:

- Следующие написания: Arsen Ibragimov, Ars, ARS и другие на Ваше усмотрение, но только на латинице

- Всё что связано со львами. Вид в лоб, в профиль, силуэты и т.д.

Во всём остальном действует принцип "Что не запрещено - то разрешено".

Предпочтений по стилю, оформлению, цветовой гамме и прочему нет никаких.

Удачи в конкурсе,

победит сильнейший!

11 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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