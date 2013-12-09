Здравствуйте, нужен качественный логотип, стиль: абстракт, минимал, предоставлю примеры.
Персональный логотип
Всем привет!
Требуется разработать персональный логотип для меня.
Обо мне: Предприниматель, веб разработчик и блоггер.
Где будет использоваться:
- Как логотип сайта на персональном сайте (блоге)
- Как логотип компании в документах, договорах, печати и фирменном бланке организации
- Как копирайт на разработанных сайтах (заказчиков)
- Как логотип с дополнительной припиской на разработанных проектах компании. В стиле Virgin Films, Virgin Music, Virgin Airlines и так далее. То есть основное название это "Virgin", а всё остальное приписывается в зависимости от направления (тематики).
Можно использовать в логотипе:
- Следующие написания: Arsen Ibragimov, Ars, ARS и другие на Ваше усмотрение, но только на латинице
- Всё что связано со львами. Вид в лоб, в профиль, силуэты и т.д.
Во всём остальном действует принцип "Что не запрещено - то разрешено".
Предпочтений по стилю, оформлению, цветовой гамме и прочему нет никаких.
Удачи в конкурсе,
победит сильнейший!
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