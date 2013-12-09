# 1 — $ 100

Всем привет!

Требуется разработать персональный логотип для меня.

Обо мне: Предприниматель, веб разработчик и блоггер.

Где будет использоваться:

- Как логотип сайта на персональном сайте (блоге)

- Как логотип компании в документах, договорах, печати и фирменном бланке организации

- Как копирайт на разработанных сайтах (заказчиков)

- Как логотип с дополнительной припиской на разработанных проектах компании. В стиле Virgin Films, Virgin Music, Virgin Airlines и так далее. То есть основное название это "Virgin", а всё остальное приписывается в зависимости от направления (тематики).

Можно использовать в логотипе:

- Следующие написания: Arsen Ibragimov, Ars, ARS и другие на Ваше усмотрение, но только на латинице

- Всё что связано со львами. Вид в лоб, в профиль, силуэты и т.д.

Во всём остальном действует принцип "Что не запрещено - то разрешено".

Предпочтений по стилю, оформлению, цветовой гамме и прочему нет никаких.

Удачи в конкурсе,

победит сильнейший!