Здравствуйте, нужен качественный логотип, стиль: абстракт, минимал, предоставлю примеры.
Создание логотипа для строительной фирмы
Организация ООО Техстройресурс, занимается строительством и различным монтажом оборудования.
возможно использование аббревиатуры ТСР. Логотип планируется использовать как на спец одежде, автомобилях, так и на фирменных бланках.
Победитель конкурса
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