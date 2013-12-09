Дизайн 812+

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок1705 просмотров
#1$50

Необходимо выполнить дизайн логотип информационного агенства (тематика агенства — медицина)

название — 812+ (812 плюс)

должна присутствовать надпись — информационное агенство

предпочтение к цветам -= Российский триколор

11 лет назад
konopatiy
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

julliss
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

julliss
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1

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