Нарисовать логотип в 2-х вариантах

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Завершен45 заявок260 просмотров

Есть существующий сайт необходимо разработать новый логотип в двух вариантах. Тз дам в личку.

11 лет назад
KR-YA
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству. Внёс большое количество правок, предложил свои варианты. Рад был знакомству, думаю посотрудничаем еще не раз!
Четкие требования, конструктивный диалог, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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