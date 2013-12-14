Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка97 просмотров

Нужно разработать логотип для тур. агентства. Подробности и тз предоставлю исполнителю.

11 лет назад
Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$40
3 дня
Денис очень ответственный исполнитель. Предоставил качественно выполненную работу точно в срок. Спасибо за приятное сотрудничество! Буду обращаться еще.
Спасибо Светлане за интересный проект! Очень доволен работой, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую Светлану как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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