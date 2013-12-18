Разработка логотипа

# 1 — $ 50

Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз

Домен сайта — http://viza-materik.com.ua/

Пожелание к логотипу:

— в логотипе должно присутствовать название компании «Материк» и фраза «визовый центр»;

— не должен быть шаблонным (приветствуется что-то нестандартное);

— не делать тяжелых логотипов (лого должно быть простое, легкое) без перегруженности;

— логотип должен быть запоминающимся и ассоциироваться с визами (уклон на шенген).