Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок1317 просмотров
#1$50

Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз

Домен сайта — http://viza-materik.com.ua/

Пожелание к логотипу:

— в логотипе должно присутствовать название компании «Материк» и фраза «визовый центр»;

— не должен быть шаблонным (приветствуется что-то нестандартное);

— не делать тяжелых логотипов (лого должно быть простое, легкое) без перегруженности;

— логотип должен быть запоминающимся и ассоциироваться с визами (уклон на шенген).

11 лет назад
flysawed
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

morar_sv
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
#1
Отлично выполненный логотип, учтены все пожелания. Ответственный фрилансер.
Благодарю за интересный конкурс. Осталась довольна сотрудничеством. Оплата была произведена своевременно.

Заявки фрилансеров

morar_sv
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
#1

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