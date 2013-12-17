Логотип2

$80
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Завершен1 заявка115 просмотров

нужно сделать логотип в соответствии с заполненным брифом и дизайном.

11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня
Тарас - молодец =) оч терпилив. будем работать. спасибо.
Второе плодотворное сотрудничество с Романом. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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