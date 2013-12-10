Нужен логотип для интернет-магазина спортивного питания.
Логотип интернет-магазина сантехники и отопления
Разработать (можно для начала концепцию) логотип для существующего магазина сантехники (планируется расширение ассортимента до отопления).
Отличительные особенности и позиционирование: профессиональный подход к выбору сантехники и отопления.
Узкоспециализированный интернет-магазин, с самым широким ассортиментом продукции в данном сегменте.
Профессиональные советы без обмана, китай-значит китай. Покупки как для себя. Магазин с “человеческим лицом”
Слоган: Быстро.Выгодно.Удобно.
Целевая аудитория: Эконом, средний сегмент, возраст 25-34, мужчин и женщин 50/50. Кому нужна помощь и подсказки при покупке.
Пожелания к логотипу: Яркий, дружелюбный, вызывающий доверие, с юмором. Креативный возможно со скрытым смыслом. Никаких капель, волн. Простой и запоминающийся.
Цветовая гамма: Синий, оранжевый, белый. Цвета сайта.
Использование: на сайте, рекламной продукции, визитки.
Заявки фрилансеров
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