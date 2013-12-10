Логотип интернет-магазина сантехники и отопления

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки2610 просмотров
#1$100

Разработать (можно для начала концепцию) логотип для существующего магазина сантехники (планируется расширение ассортимента до отопления).

1san.ru

Отличительные особенности и позиционирование: профессиональный подход к выбору сантехники и отопления.

Узкоспециализированный интернет-магазин, с самым широким ассортиментом продукции в данном сегменте.

Профессиональные советы без обмана, китай-значит китай. Покупки как для себя. Магазин с “человеческим лицом”

Слоган: Быстро.Выгодно.Удобно.

Целевая аудитория: Эконом, средний сегмент, возраст 25-34, мужчин и женщин 50/50. Кому нужна помощь и подсказки при покупке.

Пожелания к логотипу: Яркий, дружелюбный, вызывающий доверие, с юмором. Креативный возможно со скрытым смыслом. Никаких капель, волн. Простой и запоминающийся.

Цветовая гамма: Синий, оранжевый, белый. Цвета сайта.

Использование: на сайте, рекламной продукции, визитки.

11 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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