Организация ООО Техстройресурс, занимается строительством и различным монтажом оборудования. возможно использование аббревиатуры ТСР. Логотип планируется использовать как на спец одежде, автомобилях, так и на фирменных бланках.
Логотип
Перерисовать логотип в вектор. Нарисовать нужно за пару дней. Максимально 10$
Выбранный исполнитель
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