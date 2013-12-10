Логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок144 просмотра

Перерисовать логотип в вектор. Нарисовать нужно за пару дней. Максимально 10$

11 лет назад
Spark-vadim
Вадим 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

boldmatic
Ра 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро отреагировал, сделал в се как попросил, очень доволен сотрудничеством.
Пологаю большой плюс!

Заявки фрилансеров

boldmatic
Ра 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа для строительной фирмы

    $50

    Организация ООО Техстройресурс, занимается строительством и различным монтажом оборудования. возможно использование аббревиатуры ТСР. Логотип планируется использовать как на спец одежде, автомобилях, так и на фирменных бланках.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Нужен логотип для сайта что занимается открытием виз Домен сайта — http://viza-materik.com.ua/ Пожелание к логотипу: — в логотипе должно присутствовать название компании «Материк» и фраза «визовый центр»; ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой лого для сайта

    Состав задач: нестандартным дизайнерским шрифтом сделать логотип для сайта 1 в 2 . рф Тема: переделка 1 комнатных квартир в 2 комнатные Оплата по факту

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип комбинированный

    Нужен простой, не дорогой логотип. ТЗ прилагается Оплата по факту. Приоритет исполнителям, которым актуально для портфолио, а не для заработка.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 812+

    $50

    Необходимо выполнить дизайн логотип информационного агенства (тематика агенства — медицина) название — 812+ (812 плюс) должна присутствовать надпись — информационное агенство предпочтение к цветам -= Российский ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    Здравствуйте, нужен нейтральный логотип. Прошу сразу указывать, какие условия сделки вы можете предоставить и примерную стоимость проекта.

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад